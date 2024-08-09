Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 30: Waschtag
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Richter und Sindera sind auf der Spur einer vermissten Frau. Im Zuge der Ermittlungen stoßen sie auf eine Menge Falschgeld, mit dem mehrere Autohändler bezahlt wurden. Bei einem von ihnen wurde die Vermisste zuletzt mit ihrer Schwester gesehen, die sich zudem sehr merkwürdig verhält. Und es häufen sich die Drohnachrichten, dass der vermissten Frau nicht mehr viel Zeit bleibt.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1