Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 40: Blauer Samt
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 6
Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln im Fall eines vermissten Mannes. Im Garten finden sie ein abgeschnittenes Ohr. Die Ehefrau benimmt sich rätselhaft und verweigert die Zusammenarbeit. Die Rechtsmedizin findet heraus: Das Ohr gehört zu einer Frau. Was ist wirklich in dem beschaulichen Einfamilienhaus passiert?
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1