Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 28vom 08.09.2022
Folge 28: Immer bei dir

23 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12

Eine 17-Jährige wird bei einem Autounfall verletzt und läuft panisch davon. Richter und Sindera finden heraus, dass das Mädchen untergetaucht und auf der Flucht ist. Die Frage ist, vor wem? Ihr Vater und ihr Freund beschuldigen sich gegenseitig.

SAT.1
