Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 33: Berauschendes Ritual
23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Für die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera wird es unheimlich, als sie an einem verlassenen Ort eine blutige Kultstätte und zwei in Lebensgefahr schwebende Frauen finden. Waren die völlig entrückten Frauen aktiv an diesem Ritual beteiligt oder wurden sie womöglich gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt? Die Beamten ermitteln in diesem mystischen Fall zwischen Naturkräften, Familiendramen und einem sehr realen Täter.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1