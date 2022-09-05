Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 35: Selbst ist die Braut
23 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6
In einem Brautmodenladen wird die Verkäuferin brutal niedergeschlagen und zahlreiche Brautkleider werden entwendet. Diese tauchen überraschend wieder auf - bis auf das einer Braut, die in wenigen Tagen heiratet. Als auch noch ihr Verlobter verschwindet, scheint klar, dass jemand versucht, die Hochzeit zu sabotieren.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1