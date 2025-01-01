Richterin Barbara Salesch
Folge 245: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Dimitrios ist Maler und Lackierer, leider arbeitslos. Um Designer-Anzüge und Edel-Uhren zu finanzieren, schickt er seine Freundin auf den Strich. Doch als sie aussteigen will, wird Dimitrios ungemütlich. 2. Fall: Nach einem brutalen Einbruch steht ein junger Mann unter Verdacht. Seine Mutter entlastet ihn. Wird sie zur Falschaussage gezwungen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
© SAT.1