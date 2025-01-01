Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 283
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 283: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Marcus Reuter ist ein Aufreißertyp. Erst nimmt er einem Mädchen die Unschuld, dann protzt er noch mit Sexfotos von ihr. Aber er hat die Rechnung ohne ihren Bruder gemacht. 2. Fall: Die zwölfjährige Nina und ihre Freundin kommen mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus. Klar ist nur eins: Es waren Drogenpilze.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen