Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 284
43 Min.Ab 12

1. Fall: Es geschah im Nachtzug - zwei Zivildienstleistende sollen ein junges türkisches Mädchen verletzt und rassistisch beschimpft haben - oder steckt was ganz anderes dahinter? 2. Fall: Der Sportlehrer Tino Böwe ist der Schwarm aller Schülerinnen. Doch warum half er Lena Steufer nicht, als sie böse vom Stufenbarren stürzte?

SAT.1
