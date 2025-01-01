Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Seni seviyorum = Ich liebe dich

Seni seviyorum = Ich liebe dich

Kurz nachdem Thomas seine türkische Freundin Sevim verlassen hat, soll ihr Bruder Fatih durchgedreht sein und Thomas zusammengeschlagen haben - Fatih bestreitet die Tat. Aber wieso hat er dann ständig vor Thomas` Wohnung herumgelungert und ihn beobachtet? Fraglich ist auch, warum Thomas Sevim kurz vor der Verlobung sitzen gelassen hat. Hat er etwas zu verbergen?

