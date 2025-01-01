Seni seviyorum = Ich liebe dichJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1566: Seni seviyorum = Ich liebe dich
45 Min.Ab 12
Kurz nachdem Thomas seine türkische Freundin Sevim verlassen hat, soll ihr Bruder Fatih durchgedreht sein und Thomas zusammengeschlagen haben - Fatih bestreitet die Tat. Aber wieso hat er dann ständig vor Thomas` Wohnung herumgelungert und ihn beobachtet? Fraglich ist auch, warum Thomas Sevim kurz vor der Verlobung sitzen gelassen hat. Hat er etwas zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1