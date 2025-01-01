Richterin Barbara Salesch
Folge 1659: Ein kleines Geheimnis
44 Min.Ab 12
Weil Beate ihrem Mann Manfred über Monate hinweg Geld gestohlen hat, soll er ihr einen Stein ins Auto geschleudert haben, sodass ihre Fahrt im Schaufenster einer Bäckerei endete. Beate überlebt schwerverletzt - seit Monaten muss sie sich vor ihrem Mann für höhere Ausgaben für Lebensmittel rechtfertigen und als Krönung passiert dieses Attentat. Aber wofür braucht Beate plötzlich so viel Geld? Ihre 15-jährige Tochter Lisa hat einen bizarren Verdacht...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1