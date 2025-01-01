Richterin Barbara Salesch
Folge 1658: Liebe ich eine Mörderin?
44 Min.Ab 12
Als Heidi Wiegand wie jede Woche die Einnahmen ihres Schuhgeschäfts zur Bank bringen will, rast plötzlich ein Auto auf sie zu, erfasst sie und schleudert sie zehn Meter durch die Luft - ihre Tasche mit knapp 8500 Euro Inhalt wird gestohlen. Die schwer verletzte Heidi will Natascha, die Freundin ihres Sohnes Jens, als Täterin erkannt haben. Wollte sie Heidi umbringen, weil die dagegen war, dass Natascha und Jens zusammenziehen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1