Richterin Barbara Salesch
Folge 1657: Ich wollt, ihr wärt tot
44 Min.Ab 12
Um ihren Mann Christoph daran zu hindern, sie zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter zu verlassen, soll Hannah ihn niedergeschlagen haben. Hannah behauptet jedoch, sie werde in letzter Zeit von einem unheimlichen Fremden verfolgt. Aber wie soll dieser Mann der Täter sein, wenn ihn bisher niemand sonst zu Gesicht bekommen hat? Hat das rätselhafte Verschwinden von Hannahs Familie vor 13 Jahren etwas mit dem Anschlag auf Christoph zu tun?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
