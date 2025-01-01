Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kur de France

SAT.1Staffel 9Folge 1650
Folge 1650: Kur de France

44 Min.Ab 12

Kriminalhauptkommissar Jürgen ist sich sicher: Clubbesitzer Mike ist der größte Drogendealer der Stadt. Kurz nach der letzten Razzia in Mikes Club wird Jürgen in seiner Wohnung mit einer Nagelpistole niedergestreckt und schwer verletzt. Wollte sich Mike so an Jürgen rächen, weil sein Club leer bleibt? Und welche Rolle spielt Jürgens Tochter Denise?

