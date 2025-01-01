Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1648
Folge 1648: Chance verpasst

44 Min.Ab 12

Um die Farbige Lara und ihre Familie für immer aus der Stadt zu vertreiben, soll die arbeitslose Claudia einen Molotowcocktail in deren Schlafzimmer geworfen haben. Wollte sich Claudia mit der Tat in der Nazi-Szene beweisen? Claudias Bruder Benno glaubt das nicht ...

