Richtig witzig!
Folge 6: Folge 6
45 Min.Ab 12
Kommt ein Pinguin in eine Strandbar ... Moderator Hugo Egon Balder lädt Deutschlands Comedy-Elite dazu ein, ihr Talent im Witzeerzählen zu beweisen. Bei "Richtig witzig" heizen Comedians wie Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger in mehreren Runden dem Publikum mit ihren besten Witzen aus unterschiedlichen Kategorien ein: Männer-Witze, Beamten-Witze, Arzt-Witze, Blondinen-Witze und viele mehr - ganz nach dem Motto: Der Freitag ist zum Lachen da.
Genre:Dokumentation, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1