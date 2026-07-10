Ridiculousness
Folge vom 10.07.2026: Sterling und Kristy Sarah V
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Rob Dyrdek, Steelo Brim und Kristy Sarah werden in "hängengeblieben" aufgehalten, sind schockiert von "gemeinen Schwestern" und machen "kippenden Tankwagen" Platz.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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