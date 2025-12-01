Rilke - Du musst dein Leben ändern!Jetzt kostenlos streamen
Rilke - Du musst dein Leben ändern!
Folge 1: Rilke - Du musst dein Leben ändern!
Lady Gaga hat seine Verse auf dem Oberarm tätowiert, Bono zitiert ihn in seinen Songs, eine CD-Reihe mit seinen Gedichten erreichte kürzlich dreimal hintereinander Goldstatus: Rainer Maria Rilke ist mittlerweile viel mehr als einer der bedeutendsten Lyriker der Literaturgeschichte - vor allem mit seinen "Duineser Elegien" ist er zum internationalen Lebensratgeber und Stichwortgeber einer neuen Sehnsucht nach Tiefe und Ernsthaftigkeit geworden. An der Schwelle zur Moderne hatte er bis dato Ungehörtes geschrieben, bereits zu Lebzeiten gefeiert wie ein Popstar, ist seine Lyrik zeitlos geblieben. Stets auf der Suche nach dem Genius Loci, durchwanderte er rastlos Europa. Das machte den in der k.u.k.-Monarchie Geborenen zum Europäer par excellence. Rilke: das manisch-depressive Genie, umschwärmt, getrieben und vielfach verzweifelt. Zum 150. Geburtstag des Dichters inszeniert Thomas von Steinaecker seine Spurensuche als europäisches Roadmovie, findet für einige seiner berühmtesten Gedichte eine innovative Bildsprache und holt Rainer Maria Rilke in die Gegenwart. Bildquelle: ORF/3B-Produktion GmbH/Deutsches Literaturarchiv Marbach
