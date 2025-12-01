Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rilke - Du musst dein Leben ändern!

Rilke - Du musst dein Leben ändern!

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.12.2025
Rilke - Du musst dein Leben ändern!

Rilke - Du musst dein Leben ändern!Jetzt kostenlos streamen

Rilke - Du musst dein Leben ändern!

Folge 1: Rilke - Du musst dein Leben ändern!

53 Min.Folge vom 01.12.2025

Lady Gaga hat seine Verse auf dem Oberarm tätowiert, Bono zitiert ihn in seinen Songs, eine CD-Reihe mit seinen Gedichten erreichte kürzlich dreimal hintereinander Goldstatus: Rainer Maria Rilke ist mittlerweile viel mehr als einer der bedeutendsten Lyriker der Literaturgeschichte - vor allem mit seinen "Duineser Elegien" ist er zum internationalen Lebensratgeber und Stichwortgeber einer neuen Sehnsucht nach Tiefe und Ernsthaftigkeit geworden. An der Schwelle zur Moderne hatte er bis dato Ungehörtes geschrieben, bereits zu Lebzeiten gefeiert wie ein Popstar, ist seine Lyrik zeitlos geblieben. Stets auf der Suche nach dem Genius Loci, durchwanderte er rastlos Europa. Das machte den in der k.u.k.-Monarchie Geborenen zum Europäer par excellence. Rilke: das manisch-depressive Genie, umschwärmt, getrieben und vielfach verzweifelt. Zum 150. Geburtstag des Dichters inszeniert Thomas von Steinaecker seine Spurensuche als europäisches Roadmovie, findet für einige seiner berühmtesten Gedichte eine innovative Bildsprache und holt Rainer Maria Rilke in die Gegenwart. Bildquelle: ORF/3B-Produktion GmbH/Deutsches Literaturarchiv Marbach

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rilke - Du musst dein Leben ändern!
ORF2
Rilke - Du musst dein Leben ändern!

Rilke - Du musst dein Leben ändern!

Alle 1 Staffeln und Folgen