Ringstraßenhotels

Ringstraßenhotels - Staffel 1 Folge 3

ATVStaffel 1Folge 3vom 17.04.2013
Ringstraßenhotels - Staffel 1 Folge 3

Ringstraßenhotels - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Ringstraßenhotels

Folge 3: Ringstraßenhotels - Staffel 1 Folge 3

48 Min.Folge vom 17.04.2013Ab 6

Die ehrwürdigen und noblen Adressen an der Wiener Ringstraße beherbergen Gäste aus der ganzen Welt. Während Hotels wie das Imperial oder das Bristol auf Tradition setzen, bietet das LeMeridien einen zeitgenössischen Look. Hinter den Kulissen der renommierten Häuser bemüht man sich Tag für Tag um einen reibungslosen Service. Hausdamen überprüfen akribisch, ob die Stubenmädchen für penible Ordnung gesorgt haben, Butler bügeln die Zeitungen, Rezeptionisten und Concierges bemühen sich um jedes Anliegen der anspruchsvollen Gäste, Küchenchefs treiben ihre Mitarbeiter zu haubenverdächtigen Leistungen an, sodass der Hotelmanager zufrieden seine Runden drehen kann.

