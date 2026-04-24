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Robert Dornhelms "Art Confessions"

Robert Dornhelms "Art Confessions"

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.04.2026
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Robert Dornhelms "Art Confessions"

Folge 1: Robert Dornhelms "Art Confessions"

52 Min.Folge vom 24.04.2026

Robert Dornhelm zeigt zeitgenössische Kunst, die private, intime oder kontroverse Erfahrungen von Künstlerinnen und Künstlern offenbart. Im Zentrum steht die Idee, Verletzlichkeit sichtbar zu machen und sie als kreativen Ausgangspunkt zu begreifen. Bildquelle: ORF/Andreas Friess

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