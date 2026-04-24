Robert Dornhelms "Art Confessions"Jetzt kostenlos streamen
Robert Dornhelms "Art Confessions"
Folge 1: Robert Dornhelms "Art Confessions"
52 Min.Folge vom 24.04.2026
Robert Dornhelm zeigt zeitgenössische Kunst, die private, intime oder kontroverse Erfahrungen von Künstlerinnen und Künstlern offenbart. Im Zentrum steht die Idee, Verletzlichkeit sichtbar zu machen und sie als kreativen Ausgangspunkt zu begreifen. Bildquelle: ORF/Andreas Friess
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Robert Dornhelms "Art Confessions"
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Copyrights:© Season 1: ORF 3