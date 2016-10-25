Harte Kritik am Sternekoch: Restaurant "Abraxas" auf La GomeraJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 4: Harte Kritik am Sternekoch: Restaurant "Abraxas" auf La Gomera
98 Min.Folge vom 25.10.2016Ab 12
Sternekoch Frank Rosin reist auf die kanarische Insel La Gomera, um dem Restaurant „Abraxas“ zu helfen. Doch dabei stößt er an seine Grenzen und erntet harte Kritik an seiner Auswahl der Gerichte. Statt Urlaubsstimmung herrscht in dem Lokal Frust: eine fehlende kulinarische Linie, schwache Qualität und kaum Gäste sorgen für Resignation statt Motivation im Team.
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins