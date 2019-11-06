Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Fettkampf

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Rosins Fettkampf sorgt diesmal für Überraschungen auf der Waage

Rosins Fettkampf sorgt diesmal für Überraschungen auf der Waage

Rosins Fettkampf

Folge 2: Rosins Fettkampf sorgt diesmal für Überraschungen auf der Waage

88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Sporteinheit bringt die Abnehm-Willigen an ihre Grenzen: Während Franzi vor Anstrengung zu weinen beginnt, muss sich Frank Rosin am Ende sogar übergeben. Zahlt sich ihr Einsatz auf der Waage aus? Aber auch Team Lege gibt Vollgas. Kandidat Wolfgang fordert den Food-Experten an der Kletterwand heraus. Wer verliert das Duell und muss zum Wiegen im BH erscheinen? Rechte: kabel eins

Rosins Fettkampf
Kabel Eins

Rosins Fettkampf

