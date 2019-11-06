Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Rosins Fettkampf
Folge 5: Halbfinale bei Rosins Fettkampf
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Halbfinale! Die Motivation der Kandidaten ist ungebremst. Beim Thai-Boxtraining und einem Trainingsparcours geben die Kilo-Kämpfer weiter Vollgas. Die beiden Spitzenköche sorgen unterdies für Abwechslung im Diät-Speiseplan. Rosin bringt den Halbfinalisten verschiedene Kohlsorten näher. Mit einem leichten asiatischen "Hotpot", der kaum Fett oder Zucker enthält, begeistert Sebastian Lege sein Team. Wer bleibt weiter im Rennen und hat im Finale die Chance 10.000 Euro zu gewinnen? Rechte: kabel eins
