Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Rosins Fettkampf
Folge 1: Endlich startet der große Abnehm-Kampf mit Frank Rosin
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Paleo", "16:8" oder "Low-Carb": Nach dem ersten Wiegen bekommen alle Kandidaten eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Diät zugewiesen - und der Abnehm-Kampf beginnt. Können die Teamkapitäne Rosin und Lege ihre Truppen motivieren? Rechte: kabel eins
Rosins Fettkampf
Genre:Reality, Selbstverbesserung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins