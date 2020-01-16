Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rosins Fettkampf

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 16.01.2020
"Kraftfutter" statt Junk Food

"Kraftfutter" statt Junk Food Jetzt kostenlos streamen

Rosins Fettkampf

Folge 3: "Kraftfutter" statt Junk Food

98 Min.Folge vom 16.01.2020Ab 12

Die Teams kämpfen eifrig weiter, um im Wiegeduell zu triumphieren. Frank Rosin fragt bei Team Rebecca nach, ob die Kandidaten Unterstützung aus ihrem Umfeld bekommen. Was halten die Familien von den neuen Ernährungsformen der Kandidaten? Um das Motivationstief einzelner nach dem letzten Wiegen zu überwinden, planen die Teamchefs Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum eine Aufmunterung für ihre Abnehm-Kollegen: Es geht rauf auf die Bühne und rein ins Zirkuszelt!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Fettkampf
Kabel Eins

Rosins Fettkampf

Alle 2 Staffeln und Folgen