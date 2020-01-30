Staffel 2Folge 5vom 30.01.2020
Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Rosins Fettkampf
Folge 5: Folge 5
98 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Damit die Kandidaten ihre Abnehmerfolge bewusst spüren, holt Coach Frank Rosin sie aus ihrem Alltag und hinauf auf den Berg zur Detox-Einheit. Doch für den Ausflug müssen die Abnehmwütigen nicht nur ihre Handys abgeben, sondern auch einen Rucksack schultern, der so schwer ist wie die bis dato abgenommenen Kilos. Nach der Wanderung entledigen sich die Kandidaten nicht nur ihres alten Zusatzgewichts, sondern auch ihrer Sorgen - mit emotionalen Briefen an ihr altes Ich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Fettkampf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Selbstoptimierung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins