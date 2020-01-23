Staffel 2Folge 4vom 23.01.2020
Rosins Fettkampf
Folge 4: Folge 4
98 Min.Folge vom 23.01.2020Ab 12
Frank Rosin will, dass die Teams im direkten Fitness-Duell alles aus sich herausholen. Dafür scheucht "Bootcamp"-Profi Nico die Kandidaten durch einen schweißtreibenden Parcours. Während einige der Abnehmwütigen Teamgeist beweisen, bringt die Anstrengung andere an die emotionale Grenze. Treiben die Teams sich gegenseitig zu Höchstleistungen oder bringen manche den Sieg in Gefahr? Als Preis winkt ein Wellnessaufenthalt, den die Kandidaten zu gern gewinnen würden.
Rosins Fettkampf
Genre:Reality, Selbstoptimierung, Spielshow
12
