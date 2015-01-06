Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 7Folge 5vom 06.01.2015
87 Min.Folge vom 06.01.2015Ab 6

Frank Rosin blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr Rosins Restaurants. Die besten, emotionalsten und spannendsten Fälle von 2014. Ganz persönlich kommentiert der Sternekoch die Geschichten und die Menschen dahinter und verrät, was aus den einstigen Sorgenkindern geworden ist.

