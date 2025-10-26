RSO Familienkonzert: Let us playJetzt kostenlos streamen
RSO Familienkonzert
Folge 3: RSO Familienkonzert: Let us play
70 Min.Folge vom 26.10.2025
In der zweiten Ausgabe der Familienkonzerte begeben wir uns mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien in die musikalische Welt der Animationsfilme und Videospiele. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Gottfried Rabl sowie das Moderator:innen-Duo Leonard Eröd (RSO-Fagottist und Musikvermittler) und Lena Grandl-Großmann (ORF-KIDS-Moderatorin) haben außerdem einige Überraschungen vorbereitet, die das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen. Bildquelle: Ines Futterknecht
