Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RSO Familienkonzert

RSO Familienkonzert: Let us play

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 26.10.2025
RSO Familienkonzert: Let us play

RSO Familienkonzert: Let us playJetzt kostenlos streamen

RSO Familienkonzert

Folge 3: RSO Familienkonzert: Let us play

70 Min.Folge vom 26.10.2025

In der zweiten Ausgabe der Familienkonzerte begeben wir uns mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien in die musikalische Welt der Animationsfilme und Videospiele. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Gottfried Rabl sowie das Moderator:innen-Duo Leonard Eröd (RSO-Fagottist und Musikvermittler) und Lena Grandl-Großmann (ORF-KIDS-Moderatorin) haben außerdem einige Überraschungen vorbereitet, die das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen. Bildquelle: Ines Futterknecht

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

RSO Familienkonzert
ORF Kids
RSO Familienkonzert

RSO Familienkonzert

Alle 1 Staffeln und Folgen