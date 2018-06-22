Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 22.06.2018: Die Geister der Familie
45 Min.Folge vom 22.06.2018Ab 12
Geisterjägerin Amy hat einen Hilferuf von Sue erhalten, die im berüchtigten „Lizzie Borden House“ als Tourguide arbeitet. Das Haus zählt zu den unheimlichsten Orten in den USA und soll von bösen Mächten heimgesucht werden, seit Lizzie ihren Vater und ihre Stiefmutter ermordete, dafür aber nie belangt wurde. Auch Sue hat seltsame Erlebnisse: Stimmen flüstern ihr ins Ohr, schwarze Nebel ziehen vorbei und plötzlich ist da ein großer Kratzer auf ihrem Rücken. Doch die junge Frau glaubt nicht, dass es die Geister der Ermordeten sind, sondern ihre eigenen Großeltern, die sie vor dem Haus warnen wollen. Denn hier sind bereits Angestellte auf bizarre Weise gestorben.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.