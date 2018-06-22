Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Die Geister der Familie

TLCFolge vom 22.06.2018
Die Geister der Familie

Die Geister der FamilieJetzt kostenlos streamen

Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 22.06.2018: Die Geister der Familie

45 Min.Folge vom 22.06.2018Ab 12

Geisterjägerin Amy hat einen Hilferuf von Sue erhalten, die im berüchtigten „Lizzie Borden House“ als Tourguide arbeitet. Das Haus zählt zu den unheimlichsten Orten in den USA und soll von bösen Mächten heimgesucht werden, seit Lizzie ihren Vater und ihre Stiefmutter ermordete, dafür aber nie belangt wurde. Auch Sue hat seltsame Erlebnisse: Stimmen flüstern ihr ins Ohr, schwarze Nebel ziehen vorbei und plötzlich ist da ein großer Kratzer auf ihrem Rücken. Doch die junge Frau glaubt nicht, dass es die Geister der Ermordeten sind, sondern ihre eigenen Großeltern, die sie vor dem Haus warnen wollen. Denn hier sind bereits Angestellte auf bizarre Weise gestorben.

Alle verfügbaren Folgen