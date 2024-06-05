Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 05.06.2024: Ans Diesseits gebunden
44 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Die paranormalen Ermittler Amy Bruni und Adam Berry helfen einer alleinerziehenden Mutter, die unter einem beunruhigenden Spuk leidet; bedrohliche, vollmundige Erscheinungen haben ihre Familie vertrieben. Jetzt ist sie allein zu Hause mit zwei verängstigten Kindern, die beide wissen, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Ihre Kinder leiden, ihre Familie besucht sie nicht mehr, und irgendetwas hat es besonders auf die Männer in ihrem Leben abgesehen. Der Hellseher Chip Coffey macht eine wichtige Unterscheidung, die hilft, die Frage zu beantworten, die sich jeder stellt - wer ist schuld an diesen paranormalen Aktivitäten und warum haben sie es auf diese Familie abgesehen.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.