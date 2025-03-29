Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 29.03.2025: Rivalen im Jenseits
45 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Die Ghosthunter Amy und Adam sind von der verzweifelten Leiterin einer Bücherei in Rhode Island um Hilfe gebeten worden, da sich ihre Angestellten seit geraumer Zeit verfolgt fühlen. Irgendetwas versteckt sich zwischen den Regalen und in den dunklen Ecken. Man sieht Schatten und hört geisterhafte Stimmen – und die Aktivitäten werden extremer: Bücher fliegen aus den Regalen, laute Klopfgeräusche sind zu hören und Gegenstände werden von den Tischen geschleudert. Außerdem huscht im oberen Stockwerk immer wieder die schattenhafte Gestalt eines Mannes herum. Die Geister scheinen wütend zu sein, aber warum?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.