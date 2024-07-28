Salzburg - Gesamtkunstwerk im Herzen EuropasJetzt kostenlos streamen
Cornelius Obonya führt in einer filmischen Reise vom Großglockner über das Salzachtal in die Stadt Salzburg und deren Umland und zeigt, was Salzburg heute ausmacht und wie es sich über die letzten 200 Jahre entwickelt hat. Vom internationalen Publikum wird Salzburg mit Klischees wie „Sound Of Music“, „Stille Nacht“ und der „Marke Mozart“ verbunden. CNN kürte den Salzburger Christkindlmarkt wiederholt zu einem der schönsten der Welt. Die Salzburger Festspiele gelten als führendes Kulturfestival und die landschaftliche Kulisse ist eine besonders beliebte Tourismus-Destination. Vom Großglockner-Massiv über die Alpen des Innergebirges durch das Salzachtal vorbei an der Burg Werfen hinein ins Flachland führt der Film zum Schloss Hellbrunn, dann zum Schloss Leopoldskron, weiter in die Seengebiete und schließlich in die barocke Stadt Salzburg. Max Reinhardt hat dieses besondere Fleckchen Erde mit Recht als Gesamtkunstwerk bezeichnet! Bildquelle: ORF/Moonlake Entertainment
