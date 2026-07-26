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Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 26.07.2026
Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen

Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)

Folge 1: Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)

105 Min.Folge vom 26.07.2026

Beim traditionellen Festakt in der Felsenreitschule kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Festrede hielt heuer die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava.

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