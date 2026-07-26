Staffel 1Folge 1vom 26.07.2026
Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)
Folge 1: Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)
105 Min.Folge vom 26.07.2026
Beim traditionellen Festakt in der Felsenreitschule kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Festrede hielt heuer die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava.
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Salzburger Festspiele 2026 (ÖGS)
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