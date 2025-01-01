Staffel 01 Folge 01 - Sasha Walleczek isst andersJetzt kostenlos streamen
Sasha Walleczek isst anders!
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Sasha Walleczek isst anders
Karin, 40, aus Wien wog zu Beginn 109kg und fühlte sich damit gar nicht wohl. Sie ernährte sich fast ausschließlich von Süßspeisen. Sie liebt Croissants und Grieskoch, was nebenbei bemerkt auch das einzige Gericht ist, das sie kochen kann. Bei einem leckeren Tiramisu mit viel Schlagobers und einem ebenso süßen Kakao stellt Sasha Karin vor die Wahl. Sie kann sich entscheiden entweder ein kurzes von ungesundem Essen geprägtes Leben oder ein Neubeginn mit Sasha Walleczek. Wolfgang, 41, der sympathische Familienvater aus der Steiermark, ist Wirt und hat sich aufgrund dieser Tätigkeit innerhalb der letzten drei Jahre einige Kilos hinauf gefuttert. Der Teufelskreis hat bereits begonnen, denn aufgrund des Übergewichts schmerzen Wolfgangs Füße vom vielen berufsbedingten Gehen. Abgesehen davon nimmt er sich nie Zeit zum Essen sondern nascht jede Menge ungesundes Zeug einfach so zwischendurch ohne sich auch nur daran zu erinnern. Auch er wird von Sasha vor die Wahl gestellt. Entweder er macht weiter so und nimmt proportional zum Erfolg seines Gasthauses zu oder er entscheidet sich für die gesunden Mahlzeiten, für die er sich auch Zeit nehmen muss. Wolfgang entscheidet sich richtig und es ist höchste Zeit für ihn.
Weitere Folgen in Staffel 1
