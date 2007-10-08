Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sasha Walleczek isst anders!

Staffel 01 Folge 06 - Sasha Walleczek isst anders

ATVStaffel 1Folge 6vom 08.10.2007
Staffel 01 Folge 06 - Sasha Walleczek isst anders

Staffel 01 Folge 06 - Sasha Walleczek isst andersJetzt kostenlos streamen

Sasha Walleczek isst anders!

Folge 6: Staffel 01 Folge 06 - Sasha Walleczek isst anders

72 Min.Folge vom 08.10.2007Ab 6

Ernährungsberaterin Sasha Walleczek zeigt wieder dass gesundes Essen Spaß machen kann und vor allem schmeckt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Schnitzel und Pizza am Tisch standen - in "Sasha Walleczek isst anders!" lernen die Kandidaten Gemüse und Obst zu schätzen und "gute" von "bösen" Lebensmitteln zu unterscheiden. Um besser auf mögliche Schwierigkeiten, Krisen und Rückfälle reagieren zu können stattet Sasha die Kandidaten mit einer Tagebuchkamera aus. Mit Hilfe dieser kann die Ernährungsberaterin schneller auf Probleme eingehen und Fehler in der Umsetzung korrigieren. Weiters wird die Alltagstauglichkeit der Walleczek Methode bewiesen und gezeigt, wie man die Ernährungsgrundsätze auch ins normale Leben integrieren kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sasha Walleczek isst anders!
ATV
Sasha Walleczek isst anders!

Sasha Walleczek isst anders!

Alle 1 Staffeln und Folgen