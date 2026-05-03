Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Ein Sonntag voll Liebe und gutem Essen

SAT.1Folge vom 03.05.2026
Ein Sonntag voll Liebe und gutem Essen

Ein Sonntag voll Liebe und gutem EssenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 03.05.2026: Ein Sonntag voll Liebe und gutem Essen

53 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Karen und Simone begrüßen zu einer Sonntags-Sendung mit leckerem Essen von Anton Behnke, Gesprächen mit Krankenpflegerin Kim Schiele und dem Sänger Marc Terenzi sowie Reise-Tipps von der ADAC-Reise-Expertin Claudia Löffler.

Alle verfügbaren Folgen