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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Von MMA-Kämpfen über Juristenkauderwelsch bis hin zur Organspende

SAT.1Folge vom 07.06.2026
Von MMA-Kämpfen über Juristenkauderwelsch bis hin zur Organspende

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 07.06.2026: Von MMA-Kämpfen über Juristenkauderwelsch bis hin zur Organspende

52 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Wie man auch als dreifache Mutter Profiathletin im Mixed Martial Arts sein kann, beweist Danielle Misteli. Außerdem: die Bedeutung der Organspende, juristische Fachbegriffe verständlich erklärt und die aktuellen Entwicklungen im Entführungsprozess um Christina Block.

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