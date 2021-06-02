Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

In der Schuldenfalle - Leben auf Pump

SAT.1Staffel 2019Folge 10vom 02.06.2021
In der Schuldenfalle - Leben auf Pump

Folge 10: In der Schuldenfalle - Leben auf Pump

45 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12

Die Gründe für den Weg in die Schuldenfalle sind vielfältig: Arbeitslosigkeit, Erkrankungen, Sucht, Unfälle, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Wenn die ausstehenden Rechnungen jedoch ignoriert statt gelesen werden, kommt der Gerichtsvollzieher. Zwischen beraten, helfen und pfänden: Die Reportagenreihe begleitet Gerichtsvollzieher und schildert die Schicksale ihrer Klienten.

