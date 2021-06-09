Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Bitte folgen! - Fahnder im Einsatz

SAT.1Folge vom 09.06.2021
44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12

Tatort Autobahn. Auf den Straßen Deutschlands hat die Polizei mit immer neuen Problemen zu kämpfen. Durch die offenen Grenzen gibt es innerhalb der EU kaum noch Barrieren für Drogenschmuggler, Waffenhändler, Schleuser und Diebesbanden. Die Fahnder Markus P. und Hubert W. von der Bayerischen Grenzpolizei bekämpfen die grenzüberschreitende Kriminalität.

