Sat.1 Reportage

Kassensturz - Spartricks statt Schuhtick - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2019Folge 14vom 01.02.2019
Kassensturz - Spartricks statt Schuhtick - Die SAT.1 Reportage

Kassensturz - Spartricks statt Schuhtick - Die SAT.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Folge 14: Kassensturz - Spartricks statt Schuhtick - Die SAT.1 Reportage

44 Min.Folge vom 01.02.2019Ab 12

Familie Harder aus Schneverdingen muss jeden Cent zweimal umdrehen. Mutter Jeanette (54) und Tochter Katharina (20) sind echte Sparfüchse. Gekauft wird nur, was im Angebot ist. Essen gehen oder Urlaub ist nicht drin. Bleiben am Ende des Monats doch einmal ein paar Euros übrig, geht die Alleinerziehende mit ihrer Tochter ins Kino.Zwei Autos, ein Haus, Garten, Hund, Familie Bungert aus Wachtberg fehlt es an nichts. Dazu besitzt Mutter Svenja (43) über 70 Paar Schuhe. Außerdem leisten sich Svenja, Ehemann Mario (46) und die Töchtern Jessy (18) und Joanna (16) einen großen Familienurlaub im Jahr, und viele Kurztrips. Rechte: Sat.1

