Folge 20: Vorhang auf, Mund zu - Akrobatik erobert die Bühnen der Welt
45 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12
Viele Stars holen sich heutzutage Akrobaten auf die Bühne und bieten ihren Fans ein atemberaubendes Spektakel. Bestes Beispiel ist die Schlagersängerin Helene Fischer. Die Reportage zeigt anhand der Entstehung von "Paramour", derzeit das größte Musical weltweit, was es für Künstler und Macher bedeutet, wenn zwei verschiedene Genres zu etwas Neuem verschmelzen und wie Akrobatik die Bühnen der Welt erobert. Ein Film zum Staunen.
Genre:Dokumentation, Allgemein
Produktion:DE, 2015
