Sat.1 Reportage

Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Kochlehrlinge ihren Abschluss?

SAT.1Staffel 2022Folge 6vom 22.09.2022
Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Kochlehrlinge ihren Abschluss?

Folge 6: Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Kochlehrlinge ihren Abschluss?

46 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12

Braten, backen, bangen: Drei angehende Köche stellen sich nach drei Jahren Ausbildung ihrer Abschlussprüfung und müssen unter Zeitdruck und mit vorgegebenen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Wer wird beim Koch-Stress die Nerven behalten? Die "SAT.1 Reportage" über brenzlige Momente am Herd und die Frage, wer seine Prüfung wiederholen muss und wer im Gastro-Himmel vielleicht schon bald nach den Sternen greifen kann.

