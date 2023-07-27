Mutige Meister! Handwerk statt Studium - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.07.2023: Mutige Meister! Handwerk statt Studium - Die SAT.1 Reportage
Es mangelt an Nachwuchs im Handwerk. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlt es an schätzungsweise 250.000 Auszubildenden. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die SAT.1 Reportage porträtiert junge Menschen, oft mit akademischem Hintergrund, die sich ganz bewusst für die harte Arbeit entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Handwerksberufe bringen.
