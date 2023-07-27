Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Mutige Meister! Handwerk statt Studium - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Folge vom 27.07.2023
Mutige Meister! Handwerk statt Studium - Die SAT.1 Reportage

Folge vom 27.07.2023: Mutige Meister! Handwerk statt Studium - Die SAT.1 Reportage

45 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Es mangelt an Nachwuchs im Handwerk. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlt es an schätzungsweise 250.000 Auszubildenden. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die SAT.1 Reportage porträtiert junge Menschen, oft mit akademischem Hintergrund, die sich ganz bewusst für die harte Arbeit entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Handwerksberufe bringen.

