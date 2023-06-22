Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Schnäppchenziele des Jahres!Jetzt kostenlos streamen
SAT.1 Spezial.
Folge 1: Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Schnäppchenziele des Jahres!
90 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12
Wo findet man noch Traumreisen zum Sparpreis? Und welche Reiseziele bieten das schönste Erlebnis zum kleinsten Preis? Madeleine Wehle, Chris Wackert und Matthias Killing machen mit ihren Gästen den großen Urlaubscheck. Dafür besuchen sie Europas größten Campingplatz bei Venedig, nehmen die malerischen Strände Griechenlands unter die Lupe, prüfen Low-Cost-Luxus in Ägypten und zeigen, wie man 2023 beim Buchen richtig sparen kann.
