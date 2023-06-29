Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1 Spezial.

Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 29.06.2023
Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!

Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!Jetzt kostenlos streamen

SAT.1 Spezial.

Folge 2: Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!

90 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

Sommer, Sonne, Traumurlaub? Wo gibt es den schönsten Strand, türkises Wasser und das beste Ausflugsprogramm? Madeleine Wehle, Chris Wackert und Matthias Killing testen mit ihren Gästen die Urlaubstrends 2023. Welche Reiseziele sollte man dieses Jahr nicht verpassen? Wo findet man einsame Buchten und ausgelassene Feste in Portugal? Ist Kap Verde der Geheimtipp für traumhaft günstige Fernreisen? Und gibt es die besten Sommerferien-Schnäppchen an der albanischen Riviera?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 Spezial.
SAT.1
SAT.1 Spezial.

SAT.1 Spezial.

Alle 3 Staffeln und Folgen