Saturday Night Forever - Legende, Oida! - Staffel 1 Folge 7

49 Min.Ab 12

"Saturday Night Forever - Legende, Oida!" zeigt die kultigsten und unterhaltsamsten Episoden der legendären ATV-Reihe. Die Abenteuer der Samstagnacht stehen hier im Mittelpunkt, mit all ihren Hochs und Tiefs: Verrückte Flirts, peinliches Balzgehabe, superlustige Hoppalas und die derbsten Sprüche!

