Folge vom 21.06.2026
Muhnami 12 / Spinnen-GerichtJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 21.06.2026: Muhnami 12 / Spinnen-Gericht
22 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6
Schere, Stein und Papier wollen den zwölften Film ihrer Lieblingsreihe Muhnami sehen. Im Kuhkostüm und voller Vorfreude merken sie jedoch, dass Snacks inzwischen absurd teuer sind. Sie haben nur neun Minuten bis Filmbeginn und müssen irgendwie Snacks besorgen und rechtzeitig ins Kino kommen. Jeder versucht zu beweisen, wer der "Max Muhnami" der Gruppe ist - derjenige, der alles schafft. // Nachdem sie angeblich versucht haben, eine Spinne zu töten, landen Schere, Stein und Papier vor einem Spinnen-Gericht. Es sieht schlecht für sie aus, bis die beste Spinnenanwältin der Stadt, Veronica Web, auftaucht und ankündigt, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das Trio muss ihre Unschuld beweisen oder ein schreckliches Urteil erleiden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon