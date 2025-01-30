Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Amor auf vier Pfoten
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
In Lilliys Leben ist Hund Testino momentan der einzige "Mann". Doch das ändert sich, als ihr die Tarot-Karten ihren Traummann vorhersagen. Sie trifft auf Alex, den sympathischen Tierarzt, und verliebt sich. Doch wegen einer Verwechslung bricht sie jeglichen Kontakt ab. Wird Lilly in Alex am Ende doch den Mann sehen, den das Schicksal ihr versprochen hatte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH