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Schicksalstage Österreichs
Folge 568: Schicksalstage Österreichs - Einsturz der Reichsbrücke und Laudas Unfall
48 Min.Folge vom 31.07.2026
Der 1. August 1976 zählt zu den schicksalhaftesten Tagen der österreichischen Geschichte: In den frühen Morgenstunden stürzt die Wiener Reichsbrücke ein. Ein Mensch kommt ums Leben, weitere Beteiligte werden gerettet. Nur wenige Stunden später verunglückt Niki Lauda beim Formel-1-Rennen am Nürburgring schwer. Zwei Ereignisse, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Regie: Judith Doppler Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film
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