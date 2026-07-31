Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksalstage Österreichs

Schicksalstage Österreichs - Einsturz der Reichsbrücke und Laudas Unfall

ORF IIIStaffel 1Folge 568vom 31.07.2026
Schicksalstage Österreichs - Einsturz der Reichsbrücke und Laudas Unfall

Schicksalstage Österreichs - Einsturz der Reichsbrücke und Laudas UnfallJetzt kostenlos streamen

Schicksalstage Österreichs

Folge 568: Schicksalstage Österreichs - Einsturz der Reichsbrücke und Laudas Unfall

48 Min.Folge vom 31.07.2026

Der 1. August 1976 zählt zu den schicksalhaftesten Tagen der österreichischen Geschichte: In den frühen Morgenstunden stürzt die Wiener Reichsbrücke ein. Ein Mensch kommt ums Leben, weitere Beteiligte werden gerettet. Nur wenige Stunden später verunglückt Niki Lauda beim Formel-1-Rennen am Nürburgring schwer. Zwei Ereignisse, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Regie: Judith Doppler Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksalstage Österreichs
ORF III
Schicksalstage Österreichs

Schicksalstage Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen