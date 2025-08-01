Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Folge 3: Tambikissas Baby
50 Min.
Auf der Insel Tchindzoulou wird ein Schimpanse geboren, doch es gibt Komplikationen. Kurzfristig treffen 91 konfiszierte Papageien ein, so dass sich das Team beeilen muss, Platz zu schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:us, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ZDF Studios GmbH