Tambikissas Baby

One TerraStaffel 2Folge 3
Folge 3: Tambikissas Baby

50 Min.

Auf der Insel Tchindzoulou wird ein Schimpanse geboren, doch es gibt Komplikationen. Kurzfristig treffen 91 konfiszierte Papageien ein, so dass sich das Team beeilen muss, Platz zu schaffen.

